Меркель прибула в Україну і вирушила на переговори з Зеленським

/ president.gov.ua

У неділю, 22 серпня, канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель прибула з візитом в Україну.

Вона проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським. У Маріїнському палаці в Києві почалася зустріч Зеленського з Меркель, йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Глава держави привітав гостю на ганку палацу. Відбулося представлення делегацій.

"Після переговорів Зеленського і Меркель у форматі тет-а-тет передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації і продовження переговорів у розширеному форматі", - сказано в повідомленні прес-служби.

Перед зустріччю з українським лідером Меркель поклала вінок до могили Невідомого солдата в Києві.

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/ Reuters

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Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.

За його словами, він не знав, що перед приїздом до Києва Меркель зустрінеться в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому сподівається, що вона приїде "з якимось баченням, з якимось загальним результатом".

При цьому Зеленський зазначив, що українська сторона не розраховує на подарунки.