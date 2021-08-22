Меркель прибыла в Украину и отправилась на переговоры с Зеленским

Встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского / president.gov.ua

В воскресенье, 22 августа, канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель прибыла с визитом в Украину.

Она проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Мариинском дворце в Киеве началась встреча Зеленского c Меркель, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций.

"После переговоров Зеленского и Меркель в формате тет-а-тет предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате", - сказано в сообщении пресс-службы.

Перед встречей с украинским лидером Меркель возложила венок к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

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меркель, киев / Reuters

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

По его словам, он не знал, что перед приездом в Киев Меркель встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому надеется, что она приедет "с каким-то видением, с каким-то общим результатом".

При этом Зеленский отметил, что украинская сторона не рассчитывает на подарки.