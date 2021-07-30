"Мінування" Офісу Зеленського: у поліції назвали причину НП у центрі Києва

Біля ОП виявили підозрілий предмет / УНІАН

У п'ятницю, 30 липня, біля Офісу президента виявили підозрілий предмет, його перевіряють вибухотехніки.

"Повідомлень про замінування не надходило. Прямо біля стін Офісу президента виявили підозрілий предмет - сумку. Зараз вибухотехніки перевіряють", - повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва.

У поліції Києва повідомили сайту Сьогодні, що жодних повідомлень про мінування будівлі офісу президента на вулиці Банковій їм не надходило.

"Біля будівлі офісу президента був виявлений підозрілий предмет. Хтось залишив там сумку. Зараз вибухотехніки її перевіряють", - розповіли в поліції Києва.

Місце, де помітили сумку оточене захисною стрічкою на час проведення перевірки.

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Як відомо, сьогодні з 16:00 до 22:00 біля Офісу президента України заплановано проведення Рейвах прайду, учасники якого вимагатимуть ухвалення законопроекту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації, а також негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ і феміністичні події, активісток і організації.

Додамо, що багато ресурсів повідомили про "мінування" Офісу президента.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва біля Офісу президента сталися сутички з правоохоронцями в ході акції протесту фізичних осіб-підприємців.

Учасники акції протесту планували влаштувати акцію-перформанс в урядовому кварталі.