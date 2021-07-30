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"Минирование" Офиса Зеленского: в полиции назвали причину ЧП в центре Киева

30 июля 2021, 15:24
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Возле здания Офиса президента был выявлен подозрительный предмет.

Офис президента
У ОП обнаружили подозрительный предмет / УНИАН

В пятницу, 30 июля, возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет, его проверяют взрывотехники.

"Сообщений о заминировании не поступало. Прямо у стен Офиса президента обнаружили подозрительный предмет - сумку. Сейчас взрывотехники проверяют", - сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева.

В полиции Киева сообщили сайту Сегодня, что никаких сообщений про минирование здания Офиса президента на улице Банковой им не поступало.

"Возле здания Офиса президента был выявлен подозрительный предмет. Кто-то оставил там сумку. Сейчас взрывотехники ее проверяют", - рассказали в полиции Киева.

Место, где заметили сумку оцеплено оградительной лентой на время проведение проверки.

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Как известно, сегодня с 16:00 до 22:00 возле Офиса президента Украины запланировано проведение Рейвах прайда, участники которого будут требовать принятия законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации", а также немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ+ и феминистические события, активисток и организации.

Добавим, что многие ресурсы сообщили о "минировании" Офиса президента.

Напомним, ранее в центре Киева у Офиса президента произошли столкновения с правоохранителями в ходе акции протеста физических лиц-предпринимателей.

Участники акции протеста планировали устроить акцию-перформанс в правительственном квартале.

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