МОЗ порадувало українців новою безкоштовною медпослугою

Українці отримають право на безкоштовного психіатра / Фото: УНІАН

Вже з 1 липня нинішнього року громадяни України отримають право на ще одну безкоштовну медуслугу, скористатися якою можна буде після отримання направлення від сімейного лікаря. Йдеться про пакет послуг для лікування психічних захворювань, повідомили на брифінгу національної служби здоров'я України.

"З 1 липня почне діяти новий пакет "психіатрична допомога, що надається мобільними мультидисциплінарними командами". Ця послуга наблизить психіатричну допомогу до пацієнта. Він зможе отримати її вдома після завершення гострого перебігу хвороби", - сказано в повідомленні.

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Мобільна мультидисциплінарна команда буде виїжджати до пацієнта і надавати йому допомогу за місцем перебування відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом. Щоб отримати таку допомогу, необхідно мати направлення від лікаря, з якими підписана декларація або від психіатра.

Безкоштовними для пацієнта будуть такі послуги:

психіатричний огляд і допомога;

індивідуальний план лікування та реабілітації; проведення психодіагностичних тестів;

контроль за станом, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Родичі пацієнта можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчатимуть технікам самодопомоги і методам психологічної підтримки.

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