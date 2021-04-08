Минздрав порадовал украинцев новой бесплатной медуслугой

Украинцы получат право на бесплатного психиатра / Фото: УНИАН

Уже с 1 июля нынешнего года граждане Украины получат право на еще одну бесплатную медуслугу, воспользоваться которой можно будет после получения направления от семейного врача. Речь идет о пакете услуг для лечения психических заболеваний, сообщили на брифинге Национальной службы здоровья Украины.

"С 1 июля начнет действовать новый пакет "Психиатрическая помощь, оказываемая мобильными мультидисциплинарными командами". Эта услуга приблизит психиатрическую помощи к пациенту. Он сможет получить ее на дому после завершения острого течения болезни", - сказано в сообщении.

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Мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания в соответствии с индивидуальным планом лечения, составленного в сотрудничестве с пациентом. Чтобы получить такую помощь, необходимо иметь направление от врача, с которыми подписана декларация или от психиатра.

Бесплатными для пациента будут:

психиатрическое освидетельствование и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации; проведение психодиагностических тестов;

контроль за состоянием, амбулаторные визиты до выздоровления или стойкой ремиссии.

Родственники пациента могут рассчитывать на психологическую поддержку медиков мобильной бригады. Их научат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.

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