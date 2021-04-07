В Минздраве предупредили, что медицина работает на пределе из-за COVID-19

Как говорит министр Максим Степанов, количество пациентов с COVID-19 продолжает расти - равно как и число смертельных случаев от этой болезни.
По состоянию на 6 апреля 2021 года Минздрав увеличил до максимального предела количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Чиновник говорит, что всего в стране коек с кислородом в Украине 67 тысяч, при это 58% из них уже заняты.
"В медучреждениях пребывает более 47 тысяч больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тысяч. Это предел – увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул", – сказал Степанов.
При этом количество пациентов с COVID-19 продолжает расти, говорит министр, и в Украине постоянно фиксируется рост числа смертельных случаев болезни.
"Статистика достаточно грустная. В динамике если проанализировать количество смертельных случаев, то за минувшую неделю эта цифра составила 2,455 тысячи человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей неделе. Также выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103 497 сообщений", ‒ рассказал Степанов.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за все время пандемии заболели COVID-19 - 1 769 164 человека; выздоровели - 1 362 379 человек; летальных исходов - 35 017; проведено ПЦР-тестов - 8 397 586.
- Руководитель Минздрава Максим Степанов заявлял, что сложная ситуация с распространением коронавируса в Украине ожидается в течение 2 недель. Улучшение ожидается с 15 апреля, однако не исключено, что до этой даты по стране будет фиксироваться до 25 тысяч прецедентов ежесуточных заражений.