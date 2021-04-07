В Минздраве предупредили, что медицина работает на пределе из-за COVID-19

В Минздраве предупредили, что медицина работает на пределе / УНИАН

По состоянию на 6 апреля 2021 года Минздрав увеличил до максимального предела количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник говорит, что всего в стране коек с кислородом в Украине 67 тысяч, при это 58% из них уже заняты.

"В медучреждениях пребывает более 47 тысяч больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тысяч. Это предел – увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул", – сказал Степанов.

При этом количество пациентов с COVID-19 продолжает расти, говорит министр, и в Украине постоянно фиксируется рост числа смертельных случаев болезни.

"Статистика достаточно грустная. В динамике если проанализировать количество смертельных случаев, то за минувшую неделю эта цифра составила 2,455 тысячи человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей неделе. Также выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103 497 сообщений", ‒ рассказал Степанов.

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