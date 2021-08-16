МОЗ дозволяє роботу закладів і ТРЦ під час карантину: головна умова

В Україні змінять умови роботи ТРЦ під час карантину / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я України планують дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу.

Крім того, планується дозволити роботу ТРЦ за спеціальною системою, повідомив Союз українських підприємців (СУП) в Facebook за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.

Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торгово-розважальних центрів, який дозволить відстежувати завантаження ТРЦ, проводити запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Робота ТРЦ під час карантину: ключові зміни

дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано близько 80% колективу;

допускати в установи вакцинованих клієнтів і споживачів;

дозволити роботу навчальних закладів при вакцинації 80% співробітників.

Міністр також підкреслив, що при погіршенні епідситуації жодних ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

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Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.