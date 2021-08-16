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МОЗ дозволяє роботу закладів і ТРЦ під час карантину: головна умова

16 серпня 2021, 11:50

В Україні планується дозволити роботу ТРЦ за спеціальною системою.

карантин, локдаун
В Україні змінять умови роботи ТРЦ під час карантину / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я України планують дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу.

Крім того, планується дозволити роботу ТРЦ за спеціальною системою, повідомив Союз українських підприємців (СУП) в Facebook за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.

Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торгово-розважальних центрів, який дозволить відстежувати завантаження ТРЦ, проводити запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Робота ТРЦ під час карантину: ключові зміни

  • дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано близько 80% колективу;
  • допускати в установи вакцинованих клієнтів і споживачів;
  • дозволити роботу навчальних закладів при вакцинації 80% співробітників.

Міністр також підкреслив, що при погіршенні епідситуації жодних ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.

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Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

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Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

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