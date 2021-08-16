Минздрав разрешает работу заведений и ТРЦ во время карантина: главное условие

В Украине планируется разрешить работу ТРЦ по специальной системе.
В Министерстве здравоохранения Украины планируют разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям при условии вакцинации свыше 80% коллектива.
Кроме того, планируется разрешить работу ТРЦ по специальной системе, сообщил Союз украинских предпринимателей (СУП) в Facebook по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.
Помимо этого, по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.
Работа ТРЦ во время карантина: ключевые изменения
- разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;
- допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;
- разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников.
Министр также подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации никаких ключевых изменений в постановление о карантине не планируется, будет действовать адаптивный карантин.
Напомним, ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.
Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.
По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.