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Минздрав разрешает работу заведений и ТРЦ во время карантина: главное условие

16 августа 2021, 11:50
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В Украине планируется разрешить работу ТРЦ по специальной системе.

карантин, локдаун
В Украине изменят условия работы ТРЦ во время карантина / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины планируют разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям при условии вакцинации свыше 80% коллектива.

Кроме того, планируется разрешить работу ТРЦ по специальной системе, сообщил Союз украинских предпринимателей (СУП) в Facebook по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Помимо этого, по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.

Работа ТРЦ во время карантина: ключевые изменения

  • разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;
  • допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;
  • разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников.

Министр также подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации никаких ключевых изменений в постановление о карантине не планируется, будет действовать адаптивный карантин.

Напомним, ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

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Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.

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