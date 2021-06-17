"Мені набридло так жити": скуті харків'яни розрізали ланцюг і роз'їжджаються в різні області

Закохані зрозуміли , що не підходять один одному / Instagram

Закохан, які скували себе ланцюгом 14 лютого, розірвалb "з'єднання", а разом з ним і стосунки. Все це сталося в прямому ефірі ТСН. Олександр Кудлай і Вікторія Пустовітова заявили про бажання особистого розвитку один без одного.

"Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою", - прокоментувала пара свій розрив в прямому і переносному сенсі.

Ланцюг розірвали на тому ж місці, що і сковували – біля статуї Возз'єднання в Києві, у присутності експерта Книги рекордів України, який підтвердив досягнення колишніх закоханих.

Скуті харків'яни провели разом 124 дні і дві години. Це стало світовим рекордом. Тепер вони отримають диплом. Однак у кого він буде зберігатися поки невідомо, так як щоб уникнути один від одного Олександр і Вікторія заявили про переїзд до різних областей.

Нагадаємо, ще тиждень тому вони планували весілля. Церемонію одруження мріяли провести в Парижі. Про те, що пішло не так, в деталях не розповідають, хоча кажуть, що раді своєчасному усвідомленню невідповідності інтересів, якої "за останній тиждень накопичилося дуже багато".

Також екс-пара заявила про продаж свого ланцюга, а виручені гроші з "артефакту" - не менше трьох мільйонів доларів, як вказали Олександр і Вікторія, поділять навпіл.