"Мне надоело так жить": скованные харьковчане разрезали цепь и разъезжаются в разные области

Влюбленные поняли, что не подходят друг другу / Instagram

Пара, которая сковала себя цепью 14 февраля, разорвала "соединение", а вместе с ним и отношения. Все это произошло в прямом эфире ТСН. Александр Кудлай и Виктория Пустовитова заявили о желании личного развития друг без друга.

"Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", - прокомментировала пара свой разрыв в прямом и переносном смысле.

Цепь разорвали на том же месте, что и сковывали – возле статуи Воссоединения в Киеве, в присутствии эксперта Книги рекордов Украины, который подтвердил достижение бывших влюбленных.

Скованные харьковчане провели вместе 124 дня и два часа. Это стало мировым рекордом. Теперь они получат диплом. Однако у кого он будет храниться пока неясно, так как во избежание друг от друга Александр и Виктория заявили о переезде в другие области.

Напомним, еще неделю назад они планировали свадьбу. Торжество бракосочетания мечтали провести в Париже. О том, что пошло не так, в деталях не рассказывают, хотя говорят, что рады своевременному осознанию несоответствия интересов, которого "за последнюю неделю накопилось очень много".

Также экс-пара заявила о продаже своей цепи, а вырученные деньги с "артефакта" - не менне трех миллионов долларов, как указали Александр и Виктория, поделят пополам.