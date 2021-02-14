В Киеве пару влюбленных приковали друг к другу цепью

Цепь опломбировали, чтобы влюбленные тайком не снимали крепления / Фото ТСН

Влюбленная пара Александр и Виктория решили неординарно отпраздновать День святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

Они приковали к своим рукам цепь, с которой попытаются прожить в течение трех месяцев. Так они планируют проверить свои чувства, передает ТСН.

Для реализации замысла Александр и Виктория специально приехали в Киев из Харькова.

Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единение на Днепровской набережной. Все зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Цепь опломбировали, чтобы влюбленные тайком не снимали крепления.

Напомним: