В Киеве пару влюбленных приковали друг к другу цепью

Александр и Виктория попытаются прожить рука к руке в течение трех месяцев.
Влюбленная пара Александр и Виктория решили неординарно отпраздновать День святого Валентина, который отмечается 14 февраля.
Они приковали к своим рукам цепь, с которой попытаются прожить в течение трех месяцев. Так они планируют проверить свои чувства, передает ТСН.
Для реализации замысла Александр и Виктория специально приехали в Киев из Харькова.
Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единение на Днепровской набережной. Все зафиксировали представители Книги рекордов Украины.
Цепь опломбировали, чтобы влюбленные тайком не снимали крепления.
Напомним:
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Автор: Анна Багрий