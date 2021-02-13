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Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки

13 февраля 2021, 06:04

Прикольные поздравления с Днем святого Валентина своими словами короткие и длинные, душевные стихи и смс, открытки и гифки с Днем влюбленных – собрал Главред.

Красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки
Красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки

14 февраля – в праздник всех влюбленных – во все концы летят поздравления с Днем святого Валентина – своими словами в прозе, короткие смешные смс и душевные стихи, прикольная проза и блестящие анимационные открытки с Днем святого Валентина.

День всех влюбленных – это романтичный праздник. Но это не мешает дарить поздравление с Днем святого Валентина учительнице, однокласснице, другу или сыну. Можно готовить прикольное поздравление подруги с Днем святого Валентина – и одновременно выбирать открытки с Днем святого Валентина любимому, поздравлять своими словами девушку – и рассылать смешные картинки с Днем святого Валентина друзьям.

Ранее мы писали об истории праздника День всех влюбленных и интересные факты о нем, а также идеи подарков на День святого Валентина – в материале День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике.

В сегодняшнем материале Главред собрал на праздник 14 февраля прикольные поздравления с Днем святого Валентина своими словами короткие и длинные, душевные стихи и смс, открытки и гифки.

Привітання з Днем святого Валентина українською мовою

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и смс

Поздравление с Днем святого Валентина девушке своими словами:

Если станешь прыгать до неба, пытаясь отобрать у ночи звезду, я достану ее, чтоб ты не обожгла пальцы. Я войду с тобой в лабиринт Минотавра и с собою возьму навигатор. И когда ты устремишься на край земли, мне придется бежать за тобой, чтоб ты не свалилась оттуда. Спросишь почему? Скорее всего — виноват мой практицизм, или, может, что-то другое...

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***

Трогательное поздравление с Днем святого Валентина:

С днём святого Валентина

Поздравляем всех любимых,

Всех влюблённых и парящих

В своём счастье настоящем.

Пусть воздушными путями

Радость ходит между вами,

И на мягких облаках

Страсть качается в цветах.

Вы любовь свою храните,

Ценный дар в руках держите,

Губ волшебное тепло

Будоражит как вино.

***

Душевное поздравление с Днем святого Валентина:

С Днём влюблённых! Пусть в этот холодный зимний день сердце согревает самое горячее, самое желанное и самое вдохновляющее из чувств — искренняя любовь. Пусть шествуют за ней ангелы верности, понимания и терпения. Никогда не иссякает радость, которую дарит душе возможность любить. А силы этого чувства хватит на годы счастья, гармонии и беззаботности.

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***

С Валентином поздравления прикольные:

Раз сердечко, два сердечко,

Их Амур стрелой снесет,

Вот и нету человечка,

Есть влюбленный идиот.

Я желаю, чтобы разум

Все же вас не оставлял

И в амурах разобраться

Непременно помогал!

***

Поздравления с Днем святого Валентина своими словами короткие:

В День всех влюбленных прими от меня эти теплые слова: желаю тебе всегда ощущать чувство любви, а также — любить.

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***

Необычное поздравление с Днем святого Валентина:

Пусть, словно льдинка на ладошке,

Растает зимняя усталость!

Пусть День святого Валентина

Подарит счастье, смех и радость!

***

Поздравление с Днем святого Валентина друзьям и коллегам:

Поздравляю всю вашу мужскую компанию с Днем всех влюбленных. Я понимаю, что вам сегодня будет весело, будут рекой литься спиртные напитки, будете говорить красивые тосты. Желаю вам так набраться впечатлений, чтобы и не во вред здоровью и было что вспомнить.

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***

Смешные поздравления с Днем святого Валентина:

Дорогая, я знаю, что ты не любишь, когда я чрезмерно увлекаюсь спиртными напитками. Но в День святого Валентина уж никак не могу отказаться отчего-нибудь по-настоящему крепкого. Так давай же придем к альтернативному решению: с меня — трезвость, с тебя — крепкие поцелуи!

***

Короткие поздравления с Днем святого Валентина в прозе:

С Днем святого Валентина! Пусть любовь окрылит тебя, наполнит жизнь сладостью и теплом, согревая даже в эти холодные зимние дни.

***

С Валентином тебя! Пусть на тебя нахлынет чувство счастья, а сердце будет готово ежесекундно вылететь из груди и упорхнуть навстречу любви.

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