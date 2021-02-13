Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки

Прикольные поздравления с Днем святого Валентина своими словами короткие и длинные, душевные стихи и смс, открытки и гифки с Днем влюбленных – собрал Главред.
14 февраля – в праздник всех влюбленных – во все концы летят поздравления с Днем святого Валентина – своими словами в прозе, короткие смешные смс и душевные стихи, прикольная проза и блестящие анимационные открытки с Днем святого Валентина.
День всех влюбленных – это романтичный праздник. Но это не мешает дарить поздравление с Днем святого Валентина учительнице, однокласснице, другу или сыну. Можно готовить прикольное поздравление подруги с Днем святого Валентина – и одновременно выбирать открытки с Днем святого Валентина любимому, поздравлять своими словами девушку – и рассылать смешные картинки с Днем святого Валентина друзьям.
Ранее мы писали об истории праздника День всех влюбленных и интересные факты о нем, а также идеи подарков на День святого Валентина – в материале День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике.
В сегодняшнем материале Главред собрал на праздник 14 февраля прикольные поздравления с Днем святого Валентина своими словами короткие и длинные, душевные стихи и смс, открытки и гифки.
Привітання з Днем святого Валентина українською мовою
Поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и смс
Поздравление с Днем святого Валентина девушке своими словами:
Если станешь прыгать до неба, пытаясь отобрать у ночи звезду, я достану ее, чтоб ты не обожгла пальцы. Я войду с тобой в лабиринт Минотавра и с собою возьму навигатор. И когда ты устремишься на край земли, мне придется бежать за тобой, чтоб ты не свалилась оттуда. Спросишь почему? Скорее всего — виноват мой практицизм, или, может, что-то другое...
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Трогательное поздравление с Днем святого Валентина:
С днём святого Валентина
Поздравляем всех любимых,
Всех влюблённых и парящих
В своём счастье настоящем.
Пусть воздушными путями
Радость ходит между вами,
И на мягких облаках
Страсть качается в цветах.
Вы любовь свою храните,
Ценный дар в руках держите,
Губ волшебное тепло
Будоражит как вино.
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Душевное поздравление с Днем святого Валентина:
С Днём влюблённых! Пусть в этот холодный зимний день сердце согревает самое горячее, самое желанное и самое вдохновляющее из чувств — искренняя любовь. Пусть шествуют за ней ангелы верности, понимания и терпения. Никогда не иссякает радость, которую дарит душе возможность любить. А силы этого чувства хватит на годы счастья, гармонии и беззаботности.
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С Валентином поздравления прикольные:
Раз сердечко, два сердечко,
Их Амур стрелой снесет,
Вот и нету человечка,
Есть влюбленный идиот.
Я желаю, чтобы разум
Все же вас не оставлял
И в амурах разобраться
Непременно помогал!
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Поздравления с Днем святого Валентина своими словами короткие:
В День всех влюбленных прими от меня эти теплые слова: желаю тебе всегда ощущать чувство любви, а также — любить.
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Необычное поздравление с Днем святого Валентина:
Пусть, словно льдинка на ладошке,
Растает зимняя усталость!
Пусть День святого Валентина
Подарит счастье, смех и радость!
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Поздравление с Днем святого Валентина друзьям и коллегам:
Поздравляю всю вашу мужскую компанию с Днем всех влюбленных. Я понимаю, что вам сегодня будет весело, будут рекой литься спиртные напитки, будете говорить красивые тосты. Желаю вам так набраться впечатлений, чтобы и не во вред здоровью и было что вспомнить.
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Смешные поздравления с Днем святого Валентина:
Дорогая, я знаю, что ты не любишь, когда я чрезмерно увлекаюсь спиртными напитками. Но в День святого Валентина уж никак не могу отказаться отчего-нибудь по-настоящему крепкого. Так давай же придем к альтернативному решению: с меня — трезвость, с тебя — крепкие поцелуи!
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Короткие поздравления с Днем святого Валентина в прозе:
С Днем святого Валентина! Пусть любовь окрылит тебя, наполнит жизнь сладостью и теплом, согревая даже в эти холодные зимние дни.
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С Валентином тебя! Пусть на тебя нахлынет чувство счастья, а сердце будет готово ежесекундно вылететь из груди и упорхнуть навстречу любви.