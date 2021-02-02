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День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике

2 февраля 2021, 04:11

История праздника День всех влюбленных и интересные факты о нем, а также идеи подарков на День святого Валентина – в материале Главреда.

День святого Валентина 2021 - что за праздник 14 февраля, что дарить
День святого Валентина 2021 - что за праздник 14 февраля, что дарить / 1zoom.ru

14 февраля – праздник романтичный. Пожалуй даже, один из самых романтичных в году. Это День святого Валентина 2021 или, как еще говорят, День всех влюбленных.

Однако, несмотря на наличие "святого" в названии праздника – праздник это не церковный, а православная церковь его не одобряет. Детальнее читайте в нашем материале Как появился День Влюблённых: День святого Валентина – праздник голубых или церковный праздник.

Даже Википедия, которая отмечает, что праздник 14 февраля назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин – Валентин Интерамнский и Валентин Римский, дает уточнение, что с наибольшей вероятностью "празднование этого дня заменило собой луперкалии — древний римский праздник женского плодородия, приходившийся на середину февраля". То есть праздник это больше языческий, чем христианский.

Читайте такжеВеликие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постовПоэтому традиции Дня святого Валентина – это не поход в церковь, молитвы и добрые дела, как во время традиционных церковных праздников. Главная традиция Дня всех влюбленных – это подарки:

Именно поэтому самая популярная теории о происхождении праздника День святого Валентина – что его популяризировали продавцы открыток, шоколада и мягких игрушек. Примерно также произошло с Санта-Клаусом и Кока-Колой: Санта-Клаус, каким мы его знаем, дело рук отдела маркетинга компании Coca-Cola. Причем компания 80 лет потратила на то, чтобы прочно увязать образ упитанного старичка в красном – с сезоном главных зимних праздников и их фирменным напитком.

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Оригинальные подарки на День святого Валентина

Для него

Подарок-впечатление: например, урок фехтования или мастер-класс по дегустации алкогольных напитков.

Подарок-отдых: сходить вместе в хамам или презентовать курс массажа.

В качестве подарка своими руками отлично подойдет домашний торт или тот же массаж (эротический).

Для нее

Традиционно дамам дарят цветы и украшения. Большинство девушек, безусловно, оценит совместную романтическую фотосессию у профессионального фотографа. Самым занятым мачо – можно презентовать подарочную карту.

Безотказный вариант – завтрак в постель или романтический ужин, приготовленный руками самого влюбленного мужчины.

Ну, и не стоит забывать про еще одну – самую романтичную – традицию на День святого Валентина: в западных странах (а в последние годы всё чаще и у нас) именно на День всех влюбленных 14 февраля принято делать предложение руки и сердца. Так что обручальное кольцо – самый шикарный подарок (если вы уверены в своих чувствах).

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