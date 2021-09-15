Церква у смартфоні: ПЦУ запустила мобільний додаток

ПЦУ створила мобільний додаток / archangel.kiev.ua

Православна церква Україна запустила власний додаток під назвою "Моя церква".

Про це свідчить інформація в магазині додатків Google Pay.

У церковному додатку є п'ять розділів. А саме: карта з найближчими храмами, календар релігійних свят, новини з життя храмів, перелік молитов і особистий профіль.

Таким чином користувачі оперативно отримуватимуть актуальні повідомлення та новини з церковного життя. А також знайдуть відповіді на всі питання, що їх цікавлять.

Крім цього, в додатку є молитви і навіть можливість поспілкуватися з духовним наставником за допомогою онлайн-чату.

Нагадаємо, раніше в Україну прибув надстоятель східної православної церкви патріарх Варфоломій. Він очолив делегацію, яка взяла участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності Української держави. Востаннє він був у нашій країні в 2008 році.

У серпні 2019 року президент Володимир Зеленський в ході візиту до Туреччини провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Зустріч проходила у вузькому колі, а пізніше її формат був розширений.