Молебен онлайн и чат с батюшкой: ПЦУ запустила мобильный приложение

ПЦУ создала мобильное приложение / archangel.kiev.ua

Православная церковь Украины запустила собственное приложение под названием "Моя церковь".

Об этом свидетельствует информация в магазине приложений Google Pay.

В церковном приложении есть пять разделов. А именно: карта с ближайшими храмами, календарь религиозных праздников, новости из жизни храмов, перечень молитв и личный профиль.

Таким образом пользователи будут оперативно получать актуальные уведомления и новости из церковной жизни. А также найдут ответы на все интересующие их вопросы.

Кроме этого, в приложении есть молитвы и даже возможность пообщаться с духовным наставником с помощью онлайн-чата.

Напомним, ранее в Украину прибыл предстоятель Восточной православной церкви патриарх Варфоломей. Он возглавил делегацию, которая участвовала в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости украинского государства. В последний раз он был в нашей стране в 2008 году.

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. Встреча проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен.