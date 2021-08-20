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Вселенский патриарх Варфоломей уже в Украине: когда и где он побывает

20 августа 2021, 22:05
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Официальный визит стартует в субботу, 21 августа.

Патриарх Варфоломей уже в Киеве / Скриншот

Предстоятель Восточной православной церкви патриарх Варфоломей прибыл в Украину. Он возглавил делегацию, которая будет участвовать в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости украинского государства.

Патриарх Варфоломей прибыл в страну вечером в пятницу, 20 августа, однако его официальный визит стартует в субботу, 21 числа.

Детальное расписание пребывания патриарха Варфоломея в Киеве рассказано в сюжете ТСН.

Известно, что духовный лидер восточных православных христиан пробудет в Украине в течение трех дней.

В частности, утром 21 августа он возложит цветы к Стене памяти, а затем примет участие в богослужении, которое пройдет в Михайловском монастыре.

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На следующий день он отправит службу во дворе Святой Софии. Причем, эта литургия будет открыта для всех.

Стоит отметить, что это первый визит Варфоломея с того времени, как Украинская православная церковь получила Томос об автокефалии.

До того, он был в Киеве во времена президента Ющенко в 2008 году.

Также известно, что кроме церковных мероприятий, патриарх Варфоломей планирует встретиться с властями страны и представителями Совета церквей.

Напомним, ранее сообщалось, что архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, 22 августа Вселенский Патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием возглавит литургию в Святой Софии. Действо будет происходить на территории собора в Киеве под открытым небом.

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