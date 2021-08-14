Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе в Киеве: названа дата и время

Последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году / president.gov.ua

Накануне Дня независимости в Украину приедет Вселенский Патриарх Варфоломей. В последний раз он был в нашей стране в 2008 году.

Как сообщил в Facebook архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, 22 августа Вселенский Патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием возглавит литургию в Святой Софии. Действо будет происходить на территории собора в Киеве под открытым небом.

"Состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятеля-Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 9:00. К молитве приглашают духовенство и всех верующих. В то же время, в ПЦУ предупреждают, что будут применяться меры безопасности и их нужно учесть.

Партиарх прибудет в Киев 21 августа. В 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Как сообщал Главред, в августе 2019 года президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. Встреча проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен.