Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе в Киеве: названа дата и время

Вселенский Патриарх Варфоломей приедет в Украину 21 августа. В этот день состоится торжественная встреча и благодарственная молитва в Михайловском соборе.
Накануне Дня независимости в Украину приедет Вселенский Патриарх Варфоломей. В последний раз он был в нашей стране в 2008 году.
Как сообщил в Facebook архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, 22 августа Вселенский Патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием возглавит литургию в Святой Софии. Действо будет происходить на территории собора в Киеве под открытым небом.
"Состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятеля-Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в сообщении.
Начало богослужения в 9:00. К молитве приглашают духовенство и всех верующих. В то же время, в ПЦУ предупреждают, что будут применяться меры безопасности и их нужно учесть.
Партиарх прибудет в Киев 21 августа. В 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.
Как сообщал Главред, в августе 2019 года президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. Встреча проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен.