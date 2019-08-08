Зеленский в Стамбуле встретился с Варфоломеем

В четверг, 8 августа, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Встреча проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен, сообщает корреспондент Укринформа.

После встречи в честь визита Зеленского будет дан обед от имени Вселенского патриарха, а позже президент Украины также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время визита в Турцию сделал громкое заявление о возвращении Крыма. Позднее президенты Украины и Турции приняли решение о зоне свободной торговли.