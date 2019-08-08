Эрдоган на встрече с Зеленским рассказал, чей Крым

Реджеп Эрдоган / Фото: Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, проводя брифинг с президентом Владимиром Зеленским, высказался о том, что возглавляемая им страна ранее не признавала аннексию полуострова Крым Россией и не сделает это в будущем.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины", - заявил президент Турции.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время визита в Турцию сделал громкое заявление о возвращении Крыма. Позднее президенты Украины и Турции приняли решение о зоне свободной торговли.

