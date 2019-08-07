Зона свободной торговли между Украиной и Турцией: Зеленский и Эрдоган приняли решение

Владимир Зеленский и Раджеп Таип Эрдоган договорились о ЗСТ / president.gov.ua

7 августа, в среду, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между двумя странами.

"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которой продолжаются уже много лет", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 миллиардов долларов.

Отметим, в ответ на это Владимир Зеленский заявил, что эту цифру реально увеличить до 10 миллиардов долларов.

Зеленский также выразил надежду на ускорение всех процедур согласования спорных моментов, необходимых для заключения ЗСТ.

Читайте такжеКрым вернется в Украину: Зеленский в Турции сделал громкое заявлениеНапомним, ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что поддерживает скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права.

Свою позицию он озвучил во время пресс-конфернции в Анкаре, которая была проведена в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

"Мы желаем, чтобы как можно скорее закончился конфликт на востоке Украины, на Донбассе. Мы верим, что этот конфликт будет развязан мирно на принципах международного права и территориальной целостности Украины", - отметил Эрдоган.