Эрдоган заявил о позиции Турции насчет решения войны на Донбассе

Глава Турции считает, что конфликт нужно решать мирным путем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что поддерживает скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права.
Свою позицию он озвучил во время пресс-конфернции в Анкаре, которая была проведена в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
"Мы желаем, чтобы как можно скорее закончился конфликт на востоке Украины, на Донбассе. Мы верим, что этот конфликт будет развязан мирно на принципах международного права и территориальной целостности Украины", - отметил Эрдоган.
Кроме того, Зеленский призвал Турцию присоединиться к восстановлению разрушенных войной объектов инфраструктуры на востоке Украины, и принять участие в международном форуме по возрождению Донбасса, который планируется провести осеню в Мариуполе.
Ранее Зеленский в Турции сделал громкое заявление – Крым вернется в Украину.