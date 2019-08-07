Эрдоган заявил о позиции Турции насчет решения войны на Донбассе

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что поддерживает скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права.

Свою позицию он озвучил во время пресс-конфернции в Анкаре, которая была проведена в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

"Мы желаем, чтобы как можно скорее закончился конфликт на востоке Украины, на Донбассе. Мы верим, что этот конфликт будет развязан мирно на принципах международного права и территориальной целостности Украины", - отметил Эрдоган.

Кроме того, Зеленский призвал Турцию присоединиться к восстановлению разрушенных войной объектов инфраструктуры на востоке Украины, и принять участие в международном форуме по возрождению Донбасса, который планируется провести осеню в Мариуполе.

Ранее Зеленский в Турции сделал громкое заявление – Крым вернется в Украину.