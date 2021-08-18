Потужні зливи, урагани, повалені дерева: Хмельницький, Вінниця та Буковина потрапили під удар негоди

У Хмельницькому річки потекли вулицями і дворами / Скріншот Teelgram-канал Хмельницький Live

Негода принесла масу неприємностей жителям Хмельницького, Вінниці та Буковини. Зливи, град і шквали, що обрушилися на Хмельницький, призвели до того, що центр міста затопило. У Вінниці буревій звалив десятки дерев, одне з яких ледь не вбило жінку. Найсильніші вітряні пориви були і на Буковині, де сотні повалених дерев перекрили дорожні шляхи.

У сюжеті ТСН. Ранок мова йде про те, що град і шквальний вітер обрушилися на Хмельницький ввечері, 17 серпня. Дерева падали на електричні дроти, великі потоки води хлинули у двори. Зливова каналізація міста не витримали тиску, в результаті чого центр затопило.

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Буревій у Вінниці зніс десятки дерев. Одне з них ледь не вбило літню пенсіонерку: жінка поливала квіти, коли на неї звалилася стара вишня. Її госпіталізували з переломом ноги. Дерева падали і на припарковані автомобілі.

Крім того, найсильніший буревій захлеснув і Буковину. Місцеві жителі розповіли про сотні повалених дерев. Вони падали переважно на автомобільних дорогах, в результаті чого ускладнилися умови проїзду між населеними пунктами.

Нагадаємо, місцеві жителі раніше повідомили, що у Чернівецькій області пронісся потужний буревій, що супроводжувався грозою, зливою і шквалами. Десятки населених пунктів залишилися без світла.