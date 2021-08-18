Мощные ливни, ураганы, поваленные деревья: Хмельницкий, Винница и Буковина попали под удар непогоды

В Хмельницком реки потекли по улицам и дворам / Скриншот Teelgram-канал Хмельницкий Live

Непогода принесла массу неприятностей жителям Хмельницкого, Винницы и Буковины. Обрушившиеся на Хмельницкий ливни, град и шквалы привели к тому, что центр города затопило. В Виннице ураган свалил десятки деревьев, одно из которых едва не убило женщину. Сильнейшие ветреные порывы были и на Буковине, где сотни поваленных деревьев перекрыли дорожные пути.

Как говорится в сюжете ТСН. Ранок, град и шквальный ветер обрушились на Хмельницкий вечером, 17 августа. Деревья падали на электрические провода, большие потоки воды хлынули во дворы. Ливневая канализация города не выдержали давления, в результате чего центр затопило.

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Ураган в Виннице снес десятки деревьев. Одно из них едва не убило пожилую пенсионерку: женщина поливала цветы, когда на нее свалилась старая вишня. Ее госпитализировали с переломом ноги. Деревья падали и на припаркованные автомобили.

Кроме того, сильнейший ураган захлестнул и Буковину. Местные жители рассказали о сотнях поваленных деревьев. Они падали преимущественно на автомобильных дорогах, в результате чего усложнились условия проезда между населенными пунктами.

Напомним, местные жители ранее сообщили, что в Черновицкой области пронесся мощный ураган, сопровождавшиеся грозой, ливнем и шквалами. Десятки населенных пунктов остались без света.