УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощные ливни, ураганы, поваленные деревья: Хмельницкий, Винница и Буковина попали под удар непогоды

18 августа 2021, 12:05
Прослушать новость
Остановить

В Хмельницком из-за серьезных осадков затопило центр города.

В Хмельницком реки потекли по улицам и дворам / Скриншот Teelgram-канал Хмельницкий Live

Непогода принесла массу неприятностей жителям Хмельницкого, Винницы и Буковины. Обрушившиеся на Хмельницкий ливни, град и шквалы привели к тому, что центр города затопило. В Виннице ураган свалил десятки деревьев, одно из которых едва не убило женщину. Сильнейшие ветреные порывы были и на Буковине, где сотни поваленных деревьев перекрыли дорожные пути.

Как говорится в сюжете ТСН. Ранок, град и шквальный ветер обрушились на Хмельницкий вечером, 17 августа. Деревья падали на электрические провода, большие потоки воды хлынули во дворы. Ливневая канализация города не выдержали давления, в результате чего центр затопило.

Видео размещали в Сети

Ураган в Виннице снес десятки деревьев. Одно из них едва не убило пожилую пенсионерку: женщина поливала цветы, когда на нее свалилась старая вишня. Ее госпитализировали с переломом ноги. Деревья падали и на припаркованные автомобили.

Кроме того, сильнейший ураган захлестнул и Буковину. Местные жители рассказали о сотнях поваленных деревьев. Они падали преимущественно на автомобильных дорогах, в результате чего усложнились условия проезда между населенными пунктами.

Напомним, местные жители ранее сообщили, что в Черновицкой области пронесся мощный ураган, сопровождавшиеся грозой, ливнем и шквалами. Десятки населенных пунктов остались без света.

Буковина новости Украины новости Винницы новости Хмельницкого
Сейчас вы просматриваете новость «Мощные ливни, ураганы, поваленные деревья: Хмельницкий, Винница и Буковина попали под удар непогоды». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозкамиСиноптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками Украину ждут два варианта будущего и оба - негативныеУкраину ждут два варианта будущего и оба - негативные Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продуктыМасло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движенийЕвгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений Поиски пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика: появились неожиданные свидетельства очевидцевПоиски пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика: появились неожиданные свидетельства очевидцев

Последние новости

12:05

Мощные ливни, ураганы, поваленные деревья: Хмельницкий, Винница и Буковина попали под удар непогоды

11:53

В Минздраве добавили функции семейным врачам: чего ждать украинцам

11:46

Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

11:29

Ксения Мишина заинтриговала гигантским букетом роз от неизвестного поклонника

11:25

На Львовщине мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой и выжил

Реклама
11:02

Universal и Вин Дизель закрывает серию фильмов Форсаж

10:57

Китай и Россия делают ответный ход: в Евросоюзе призвали разобраться с ситуацией в Афганистане Видео

10:51

В Кременчуге мужчина зарубил мать топором и выбросил труп в колодец с мусором

10:07

Масштабное ДТП с четырьмя грузовиками на Днепропетровщине: в одном из них были нефтепродукты Фото Видео

09:40

Сегодня Украину накроют ливни и шквалы: объявлено штормовое предупреждение Видео

09:10

В Черновицкой области пронесся мощный ураган: ломал деревья, как спички

09:03

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

08:52

К Земле летит опасный большой астероид: ученые NASA оценили риски для планеты

08:22

Резкий рост больных коронавирусом в Украине: за сутки - 1,5 тыс. положительных тестов на COVID-19 Видео

08:11

В сборную Украины по футболу назначили нового тренера вместо Шевченко: фото Видео

07:53

Во Львове жилец чуть не откусил нос главе ОСМД: суд вынес приговор Видео

07:10

В Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларов Видео

07:10

Ярость России и возвращение Крыма в Украину: Кулеба раскрыл главный сценарий Киева Видео

06:37

Голая Ксения Мишина в ванной с пеной свела с ума стройными формами

06:36

В отсеке шасси прибывшего из Кабула американского самолёта нашли человеческие останки Видео

Реклама
06:17

Украина застряла в петле времени мнение

05:40

Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений

05:28

Захват талибами Афганистана и удивление Запада: Данилов рассказал, о чем предупреждали в Украине Видео

05:24

Найден способ прокормить человечество и избавиться от голода Видео

04:10

"США обеспечивали Путину спокойную жизнь": эксперт объяснил, что грозит РФ после победы Талибана

04:02

Власть Талибана в Афганистане и позиция Москвы: дипломат объяснил, почему России грозит опасность Видео

04:02

Мощный дрон на колесах: в Украине показали противотанковый Миротворец с ракетами Видео

03:35

Удар России по Украине из-за Афганистана: в МИД предупредили Киев об опасных маневрах Москвы Видео

03:02

Приметы на 18 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду перед Яблочным Спасом Видео

02:38

Эксперт назвала главный модный тренд осени-2021 Видео

02:33

Школьная форма 2021: как правильно выбрать, модные тенденции

02:05

Звезда Квартала засветила упругие ягодицы в откровенной фотосессии

01:57

Наказание за переговоры с РФ: в Слуге народа предупредили о покарании для нардепов

01:35

Эксперт объяснил, как Путин будет давить на Зеленского через Меркель

01:10

На Украину налетит шторм и резкое похолодание Видео

00:40

Уровень стресса может говорить о серьезной проблеме: как распознать надвигающуюся опасность

00:20

Опасно для печени: назван самый вредный чай Видео

17 августа, вторник
23:56

Жан Беленюк признался, что ему предлагали выступать за "сборную Крыма" Видео

23:20

Талибы зверски забили женщину до смерти на глазах у ее детей Видео

22:50

Прыгают и кусаются: Украину атакуют опасные пауки с четырьмя челюстями

Реклама
22:49

Киевлян заставят платить больше за воду: что известно о новом тарифе с "сюрпризом" Видео

22:10

Строительство Северного потока-2 завершат до 23 августа - СМИ Видео

21:50

Талибам объявили войну: в Афганистане силы сопротивления начали бои Видео

21:01

В Украине резко упало производство яиц: как это повлияет на цены

20:30

"Всех достала": подозреваемый 13-летний подросток раскрыл детали убийства 6-летней девочки Видео

20:28

Евросоюз выдвинул жесткие требования боевикам Талибана Видео

19:51

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и придет осенняя погода Видео

19:45

В Луцке митинговали против монополизации рынка трудоустройства в Польше Видео

19:43

Зловонная зеленая жижа: в Сети показали экологическую катастрофу на Днепре Видео

19:22

В Минздраве рассказали, что обязательно нужно взять с собой на отдых с палаткой

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять