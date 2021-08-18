В Черновицкой области пронесся мощный ураган: ломал деревья, как спички

Сильный ветер повалил деревья / Фото Facebook

Во вторник, 17 августа, мощный ураган пронесся по Черновицкой области. Сильный ветер повалил десятки деревьев и частично обесточил населенные пункты.

Как сообщают местные жители, сначала прошел ливень с грозой и шквалами. Стихия поломала деревья, которые попадали на автомобильные дороги. Очевидцы делились кадрами последствий непогоды в социальных сетях. В частности, черновчанин Ярослав Адамчук опубликовал фото с трассы Черновцы – Берегомет.

Кроме этого, ураган затронул бывший Новоселицкий район, расположенный на границе Буковины и Бессарабии. По данным издания "Район-Инфо", непогода поломала деревья дорогой к селам Брест и Малиновка.

Как сообщал Главред, утром 17 августа жители Львова могли увидеть уникальное погодное явление - облако "грозовой воротник", которое накрыло город и стало причиной непогоды.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что, вероятно, это облако является подвидом кучево-дождевых облаков – "грозовой воротник". Они вызывают ливень, грозу и шквалы. Утром через Львов проходил атмосферный фронт, поэтому в городе начался ураган. Кучево-дождевые облака в Украине случаются часто, а вот явление "грозовой воротник" – настоящая редкость.