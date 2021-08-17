Львов накрыло уникальное и жуткое грозовое облако

Львов накрыла уникальная грозовая туча

Утром во вторник, 17 августа, жители Львова могли увидеть уникальное погодное зрелище - облако "грозовой воротник", которое накрыло город и стало причиной непогоды, сообщает в Facebook местный житель Дмитрий Швец.

После 6:00 на Львов надвинулась туча, которая вызвала сильную грозу. Львовянин Дмитрий Швец опубликовал видео, как странная туча надвигалась на город со стороны улицы Научной.

"Пора, наверное, привыкать к этим утренним тропическим дождикам",– говорится в заметке.

Синоптик Наталья Диденко уточнила в комментарии ZAXID.NET, что, вероятно, это облако является подвидом кучево-дождевых облаков – "грозовой воротник". Они вызывают ливень, грозу и шквалы. Утром через Львов проходил атмосферный фронт, поэтому в городе начался ураган. Кучево-дождевые облака в Украине случаются часто, а вот явление "грозовой воротник" – настоящая редкость.

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Грозовой воротник – это обобщенное название разновидностей кучево-дождевых облаков, которые выглядят как длинный вал. Этот тип облаков чаще всего образуется на границе атмосферных фронтов, на переднем крае грозы. Там, где возникает грозовой воротник, появляются сильный дождь, порывистый ветер и шквалы.

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