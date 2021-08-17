На Украину налетит шторм и резкое похолодание

Погода в Украине 18 августа будет переменчивой. По прогнозу синоптиков, в западных областях температура воздуха днем составит +20 +24, а ночью +12 +16.

В восточных областях будет держаться высокая температура - днем +31+33, а ночью +16 +19.

На севере днем будет +24 +29, а ночью +15 +17. На юге ожидается днем +27 +32, а ночью +17 +19.

В центральных областях прогнозируют днем +27 +32, а ночью +17 +19.

Похолодает также и в Киеве. Днем будет всего +22 +24 градуса.

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По прогнозу Укргидрометцентра, ночью в западных областях сохранятся грозовые дожди.

Кроме того, непогода распространится днем на территории Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, а также центральных областей. Также осложнение погоды затронет Одесскую и Николаевские области.

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Там местами прогнозируют значительные дожди с грозами, град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.