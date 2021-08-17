Пришел последний жаркий день лета: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

В Украину идет похолодание и дожди/ ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни может резко измениться. В страну придет похолодание и дожди. А вторник, 17 августа, может стать последним в этом году по-настоящему жарким днем лета.

Погода на сегодня

"Наверное, только один день – вторник, 17 августа – может быть по-настоящему жарким", - сказала изданию Obozrevаtel синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Мы ожидаем около +30 градусов. По предварительным прогнозам, 17 августа – один из самых жарких дней конца лета", - добавила она.

Погода в Украине 17 августа 2021 / meteo.gov.ua

По ее словам, в среду, 18 августа, жара немного задержится на юге и юго-востоке Украины. Но уже со среды в Киевской области ожидается достаточно резкое снижение температуры – до +23... +25 градусов днем и в пределах +19... +20 ночью.

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"Это связано с прохождением атмосферного фронта, которое начнется во вторник с западных областей. Фронт будет сопровождаться кратковременными дождями. В среду дожди и понижение температуры ожидается в западных и северных областях. Поэтому будет уже гораздо легче. Температурные значения будут довольно комфортными. К концу недели в дневные часы будем иметь +25... +27 градусов", - спрогнозировала синоптик.

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На юге Украины также пройдет этот атмосферный фронт, но осадков будет меньше и температура снизится не так существенно – до +26... +27 градусов.

Погода в Украине 18 августа / meteo.gov.ua

В четверг, 19 августа, кратковременные дожди и локальные грозы перейдут больше на восток и юго-восток. Температура воздуха снизится до +24... +25 градусов. В пятницу столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

Прогноз погоды на 19 августа / meteo.gov.ua

Птуха добавила, что начинается сезон холодных ночей. Температура воздуха в ночное время снизится до +16... +20 градусов для Киева и до +12 градусов в западных областях.

Прогноз погоды на День Независимости Украины

"Пока что рано делать окончательный прогноз на длинные выходные и на День Независимости. Но по предварительным данным какой-то сильной жары не ожидается. Напротив, довольно комфортные летние температуры около 25 градусов. Но конечно, это все будет уточняться, потому что атмосфера очень подвижная, активная", - отметила синоптик.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.