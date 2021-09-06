Потужний вибух на заводі на Київщині: що стало причиною аварії

На заводі стався паровий вибух / НПУ

Напередодні на цукровому заводі в селі Гребінки Київської області стався паровий вибух. В результаті НП постраждали п'ятеро людей. Троє з них досі у важкому стані. У працівників опіки ніг. Вони знаходяться в лікарні.

У сюжеті ТСН йдеться про те, що насправді послужило причиною аварії.

Відзначається, що це - приватний цукровий комбінат, який був побудований ще в XIX столітті.

Завод працює по сезонах - зазвичай з вересня по грудень, після збору врожаю.

Потерпілі, стверджують, що виробництво цукру якраз тільки запускали. Однак з ладу вийшов один з котлів.

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При цьому адміністрація комбінату коментувати вибух на заводі відмовляється.

"Або це дії працівників призвели до цієї аварії , або - це порушення з боку посадових осіб, які не дотримувалися охорони праці, в результаті чого були травмовані саме працівники", - зазначив начальник поліції Київщини Андрій Небитов.

Незважаючи на те, що життя постраждалих в безпеці, на них чекає тривале і болюче лікування.

Нагадаємо, в неділю, 5 вересня, поблизу Білої Церкви стався надзвичайний інцидент. Вибухнув цукровий завод. Попередньо, причиною аварії стала несправність одного з котлів.