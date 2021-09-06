Мощный взрыв на заводе Киевщины: что стало причиной аварии

На заводе произошел паровой взрыв / НПУ

Накануне на сахарном заводе в селе Гребенки Киевской области произошел паровой взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек. Трое из них до сих пор в тяжелом состоянии. У работников ожоги ног. Они находятся в больнице.

В сюжете ТСН говорится о том, что на самом деле послужило причиной аварии.

Отмечается, что это частный сахарный комбинат, который был построен еще в XIX веке.

Завод работает по сезонам - обычно с сентября по декабрь, после сбора урожая.

Потерпевшие, утверждают, что производство сахара как раз только запускали. Однако из строя вышел один из котлов.

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При этом администрация комбината комментировать взрыв на заводе отказывается.

"Или это действия работников привели к этой аварии, или - это нарушения со стороны должностных лиц, которые не придерживались охраны труда, в результате чего были травмированы именно работники", - отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Несмотря на то, что жизни пострадавших в безопасности, им предстоит длительное и болезненное лечение.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, вблизи Белой Церкви произошел чрезвычайный инцидент. Взорвался сахарный завод. Предварительно, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.