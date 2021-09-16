Потужний вибух у Карпатах: ЗМІ з'ясували можливу причину НП та імена загиблих і постраждалих

У Карпатах прогримів вибух, загинули люди / Фото dsns.gov.ua

У долині гори Під-Берди в Українських Карпатах пізно ввечері 15 вересня пролунав вибух. Загинули дві людини - чоловіки 29 і 36 років. Ще четверо туристів дістали різних травм, троє з них перебувають у важкому стані. Лікарі намагаються стабілізувати їхній стан.

Вибух стався після того, як мандрівники – жителі Коломийського району – розвели багаття. Фахівці під час з'ясування обставин інциденту припустили, що туристи могли розпалити вогонь у місці, де в землі на невеликій глибині були боєприпаси часів воєн минулих років, передає Obozrevatel.

Всього в групі відпочиваючих було 12 осіб, зокрема двоє дітей 2016 і 2018 років народження. Також серед учасників був іноземець - громадянин Великої Британії, він травм не дістав.

Як пише видання з посиланням на власні джерела, внаслідок вибуху загинули: Макарчук Мирослав Мирославович, 1992 р.н., а також чоловік на ім'я Микола (прізвище уточнюється, 1985 р. н.).

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Відомі й імена туристів, які дістали поранень:

Малюк Марина Олександрівна 1985 р. н.;

Гладиш Юлія Іванівна 1986 р. н.;

Макарчук Лідія Мирославівна 1990 р. н.;

Гладуник Надія 1988 р. н.

Як повідомляв Главред, вранці 15 вересня в Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. За даними ЗМІ, разом з нею в машині їхав колишній сапер АТО Олексій Кавлак.

Поліцейські розслідують вибух як теракт. Водночас місцеві ЗМІ пишуть про "замовне вбивство".