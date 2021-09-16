Мощный взрыв в Карпатах: СМИ выяснили возможную причину ЧП и имена погибших и пострадавших

В Карпатах прогремел взрыв, погибли люди / Фото dsns.gov.ua

В долине горы Под-Берды в Украинских Карпатах поздно вечером 15 сентября прогремел взрыв. Погибли два человека - мужчины 29 и 36 лет. Еще четверо туристов получили различные травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи пытаются стабилизировать их состояние.

Взрыв произошел после того, как путешественники – жители Коломыйского района – развели костер. Специалисты во время выяснения обстоятельств инцидента предположили, что туристы могли разжечь огонь в месте, где в земле на небольшой глубине были боеприпасы времен войн прошлых лет, передает Obozrevatel.

Всего в группе отдыхающих было 12 человек, в том числе двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Также среди участников был иностранец - гражданин Великобритании, он травм не получил.

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, в результате взрыва погибли: Макарчук Мирослав Мирославович, 1992 г. р., а также мужчина по имени Николай (фамилия уточняется, 1985 г. р.).

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Известны и имена туристов, которые получили ранения:

Малыш Марина Александровна 1985 г. р.;

Гладиш Юлия Ивановна 1986 г. р.;

Макарчук Лидия Мирославовна 1990 г. р.;

Гладуник Надежда 1988 г. р.

Как сообщал Главред, утром 15 сентября в Днепре в результате взрыва автомобиля погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ДСНС в Днепропетровской области капитан Дарья Гречищева. По данным СМИ, вместе с ней в машине ехал бывший сапер АТО Алексей Кавлак.

Полицейские расследуют взрыв как теракт, в то время как местные СМИ говорят о "заказном убийстве".