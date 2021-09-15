Теракт в Днепре: в результате взрыва погиб сапер АТО и сотрудница ГосЧС

Взрыв произошел сегодня около девяти утра в автомобиле Nissan Primera на ул. Богдана Хмельницкого.
В Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в полицию около девяти утра в среду, 15 сентября.
Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на ул. Богдана Хмельницкого в городе Днепр.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Как пишет издание Страна со ссылкой на источники в полиции, в результате взрыва погибли двое - мужчина и женщина. Он был сапёром в зоне АТО, она - сотрудница пресс-службы ГосЧС Днепра.
По одной из версий правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и она сдетонировала. По второй версии - умышленное убийство.
В ГосЧС уточнили, что второй погибшей во время взрыва в Днепре оказалась начальник отдела связей со СМИ и работой с общественностью ГУ ГСЧС В Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Начальницу пресс-службы называют одной из лучших работниц ГСЧС, а ее отдел - одним из лучших среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.
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