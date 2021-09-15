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Теракт в Днепре: в результате взрыва погиб сапер АТО и сотрудница ГосЧС

15 сентября 2021, 11:31

Взрыв произошел сегодня около девяти утра в автомобиле Nissan Primera на ул. Богдана Хмельницкого.

В Днепре прогремел взрыв / dp.npu.gov.ua

В Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в полицию около девяти утра в среду, 15 сентября.

Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на ул. Богдана Хмельницкого в городе Днепр.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Как пишет издание Страна со ссылкой на источники в полиции, в результате взрыва погибли двое - мужчина и женщина. Он был сапёром в зоне АТО, она - сотрудница пресс-службы ГосЧС Днепра.

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По одной из версий правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и она сдетонировала. По второй версии - умышленное убийство.

В ГосЧС уточнили, что второй погибшей во время взрыва в Днепре оказалась начальник отдела связей со СМИ и работой с общественностью ГУ ГСЧС В Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Начальницу пресс-службы называют одной из лучших работниц ГСЧС, а ее отдел - одним из лучших среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.

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АТО новости Днепра теракт взрыв
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