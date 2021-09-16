Развели костер во время привала: в Карпатах подорвалась группа туристов с детьми, 2 человека погибли

Взрыв в Карпатах: погибли двое туристов / ГСЧС

Взрыв в Карпатах – два человека погибли и четверо раненых. Трагедия произошла поздно вечером 15 сентября. Путешественники – местные, из Коломыйского района.

Отмечается, что группа туристов во время привала в долине "Пид Берди" возле с. Вороненко Надвирнянского района, развели костер, а затем раздался мощный взрыв. На месте погибли двое мужчин – в возрасте 29 и 36 лет. Утром в четверг травмированных переместили к подножию горы и передали медикам для госпитализации, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Всего в туристической группе было 12 человек, среди них и двое маленьких детей. Туристы уверяют, что именно взорвалось, понятия не имеют. Ведь у костра спокойно сидели несколько часов, а потом насобирали в лесу хворост и подбрасывали его в огонь.

Отмечается, что для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

Накануне в Днепре около 9 часов утра при взрыве автомобиля погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ДСНС в Днепропетровской области капитан Дарья Гречищева. По данным СМИ, вместе с ней в машине ехал бывший сапер АТО Алексей Кавлак.

Полицейские расследуют взрыв как теракт, в то время как местные СМИ говорят о "заказном убийстве".