Шахраї заманюють українців за кордон та залишають без грошей - експерт

Експерт розповів, яка небезпека загрожує заробітчанам / УНІАН

Українців, які відправляються на заробітки за кордон очікує небезпека - фальшиві агентства з працевлаштування заманюють людей до багатих країн з високою оплатою праці, але в підсумку їх депортують і вони позбавляються грошей, розповів у коментарі УНІАН президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойников.

"Єдине, чим фальшиві агентства заманюють українців - можливість отримувати нереально високі заробітні плати і можливість працювати в країнах, де зазвичай українці не можуть працевлаштуватися легально. Йдеться про країни Скандинавії - Норвегію, Німеччину, Швецію, Швейцарію, Данію", - сказав він.

"Українці платять гроші посередникам, розраховуючи на те, що дуже швидко їх відпрацюють. Але насправді шахраї просто збирають із них гроші, а потім або зникають, а українців депортують або забороняють в'їзд до Європи", - додав експерт.

Кількість громадян України, які працюють нелегально, зменшується щороку, розповів Воскобойников.

"Наприкінці 2020 року в Польщі працювало майже 620 тисяч українців, які платили внески і працювали легально. Це майже в 3,5 рази більше, ніж це було в 2015-2016 роках. Тоді тільки 170 тисяч платників було", - пояснив він.

Воскобойников зазначив, що саме Польща є країною з найбільшим масовим працевлаштуванням українців.

"Ми можемо сказати, що трудова міграція трохи зменшилася. Але зовсім несуттєво. Говорити, що зараз після ослаблення карантину вона починає рости-ні. Вона залишається приблизно в тих же обсягах, що і в 2019 році", - пояснив експерт.

Президент Асоціації вважає, що виходом із ситуації, коли українців обманюють фальшиві посередники, є законопроект Про захист трудових мігрантів. Документ націлений на боротьбу з шахраями з працевлаштування за кордоном. Він готується до другого читання.

"Поради українцем: не платіть гроші посередникам за працевлаштування та виготовлення візових документів, тому що за це посередники отримують гроші від роботодавців", - сказав він.

За його словами, для українця, який все-таки погодиться працювати нелегально, це пряма загроза життю і здоров'ю.

"Юридично нелегального працівника не існує. Відповідно, ніхто не подбає про умови праці, здоров'я", - додав Воскобойников.