Мошенники заманивают украинцев за границу и оставляют без денег - эксперт

Эксперт рассказал, какая опасность грозит заробитчанам / УНИАН

Украинцев, которые отправляются на заработки за границу ожидает опасность - фальшивые агентства по трудоустройству заманивают людей в богатые страны в высокой оплатой труда, но в итоге их депортируют и они лишаются денег, рассказал в комментарии УНИАН президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников.

"Единственное, чем фальшивые агентства заманивают украинцев – возможность получать нереально высокие заработные платы и возможность работать в странах, где обычно украинцы не могут трудоустроится легально. Речь идет о страны Скандинавии – Норвегию, Германию, Швецию, Швейцарию, Данию", - сказал он.

"Украинцы платят деньги посредникам, рассчитывая на то, что очень быстро их отработают. Но на самом деле мошенники просто собирают с них деньги, а потом или исчезают, а украинцев депортируют или запрещают въезд в Европу", - добавил эксперт.

Количество граждан Украины, которые которые работают нелегально, уменьшается каждый год, поведал Воскобойников.

"В конце 2020 года в Польше работало почти 620 тысяч украинцев, которые платили взносы и работали легально. Это почти в 3,5 раза больше, чем это было в 2015-2016 годах. Тогда только 170 тысяч плательщиков было", - пояснил он.

Воскобойников отметил, что именно Польша является страной с наибольшим массовым трудоустройством украинцев, поэтому ситуация с уменьшением количества уехавших туда является показательной.

"Мы можем сказать, что трудовая миграция немного уменьшилась. Но совсем несущественно. Говорить, что сейчас после ослабления карантина она начинает расти – нет. Она остается приблизительно в тех же объемах, что и в 2019 году", - пояснил эксперт.

Президент ассоциации считает, что выходом из ситуации, когда украинцев обманывают фальшивые посредники, является законопроект о защите трудовых мигрантов. Документ нацелен бороться с мошенниками по трудоустройству за границей. Он готовится ко второму чтению.

"Советы украинцем: не платите деньги посредникам за трудоустройство и изготовление визовых документов, потому что за это посредники получают деньги от работодателей", - сказал он.

По его словам, для украинца, который все-таки согласится работать нелегально, это прямая угроза жизни и здоровья.

"Юридически нелегального работника не существует. Соответственно, никто не позаботится об условиях труда, здоровье", – добавил Воскобойников.