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"Чоловіча розмова": Зеленський розкрив деталі зустрічі з Байденом

2 вересня 2021, 06:47
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Володимир Зеленський назвав головні теми, які порушувалися під час саміту. В цілому, за його словами, зустріч була продуктивною.

Зеленський, Байден
Перша особиста зустріч Зеленського і Байдена відбулася 1 вересня в Білому домі / Reuters

У середу, 1 вересня, в Білому домі відбулася перша особиста зустріч президентів України та США - Володимира Зеленського та Джо Байдена. Переговори тривали впродовж двох годин замість 45 хвилин, що, як зазначив Зеленський, свідчить про те, що сторони зацікавлені в діалозі.

Український лідер розкрив головні теми, які порушувалися під час саміту. Передусім Зеленський назвав "досить потужним" спільну заяву України та США і зазначив, що візитом задоволений, передає Суспільне.

"Не знаю, чи відбулася хімія ... Зустріч була продуктивною, не завжди в сонячній атмосфері, але така ... чоловіча розмова. Від президента чув лише приємні слова, він розуміє, що складно. Він розуміє, що великі кроки щодо реформ не даються просто. Він особливо відзначив земельну та судову реформи. Негативу щодо мене, моєї команди, мого офісу президента не було", - додав він.

"Крім оборонної угоди є предметне питання і предметні пропозиції щодо безпеки в Чорному морі. Їх ми обговоримо під час візиту Міністра оборони США в Україну", - сказав Зеленський.

Також президент України анонсував близько 20 угод за підсумками зустрічей у США.

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Вступ до НАТО

За словами Зеленського, Байден особисто підтримує вступ України до НАТО, але жодних термінів щодо членства нашої країни в Альянсі озвучено не було.

"Я відчуваю, я чув це, що президент особисто підтримує Україну в питанні членства в НАТО", - зазначив він.

Окупація Донбасу та анексія Криму

За словами Зеленського, слово "Крим" звучало багато разів в контексті Кримської платформи та деокупації півострова. Також президент України передав Байдену свої пропозиції щодо формату переговорів про врегулювання ситуації на Сході.

"Говорили про Донбас. Я говорив про формати, ми зацікавлені в імплементації з боку президента США формату мирного врегулювання. Я запропонував якийсь формат президенту, до зустрічі ми про це не говорили, і не надсилали пропозицій", - пояснив президент.

На уточнююче запитання про те, чи новий це формат, Зеленський сказав: "Якийсь формат".

Північний потік-2

Ще однією темою переговорів між президентами був російський газопровід Північний потік-2. Зеленський зазначив, що Байден дав гарантію: якщо з боку Росії будуть створені енергетичні проблеми для України, то США запровадять санкції проти СП-2.

"Я вважаю, що з нашого боку це велика перемога", - додав Зеленський.

Як повідомляв Главред, 31 серпня Володимир Зеленський провів зустріч з шефом Пентагону Ллойдом Остіном. Глава Міноборони США підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, та схвалив прагнення України вступити в НАТО. Повідомляється також, що американське та українське Міністерства оборони підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

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НАТО новини США Володимир Зеленський анексія Криму Джо Байден війна на Донбасі Північний потік-2 новини України
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