"Ми побачимо вільну Ічкерію і Крим у складі України" - Данилов

Олексій Данилов / УНІАН

Вже нинішнє покоління людей зможе побачити вільну Ічкерію [Чечню - Главред], вільний Татарстан і Крим у складі України. Про це заявив секретар Української Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі Радіо НВ.

"Ми не знаємо, що буде відбуватися в Росії. Я можу з упевненістю сказати - і вже неодноразово про це говорив, — що ми побачимо з вами вільну Ічкерію, ми побачимо з вами вільний Татарстан, ми побачимо з вами Крим у складі України. Це буде обов'язково за нашого життя", - сказав він.

Чеченську республіку Ічкерію проголосили в 1991 році на частині території колишньої Чечено-Інгушської Автономної Республіки у складі СРСР. Через кілька років це спровокувало першу і другу чеченські війни між Росією і Ічкерією, за підсумками яких над Чечнею була встановлена влада Кремля.

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