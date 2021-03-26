"Ми побачимо вільну Ічкерію і Крим у складі України" - Данилов

Секретар Української РНБО Олексій Данилов висловився в оптимістичному ключі з приводу повернення півострова Крим під контроль влади України.
Вже нинішнє покоління людей зможе побачити вільну Ічкерію [Чечню - Главред], вільний Татарстан і Крим у складі України. Про це заявив секретар Української Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі Радіо НВ.
"Ми не знаємо, що буде відбуватися в Росії. Я можу з упевненістю сказати - і вже неодноразово про це говорив, — що ми побачимо з вами вільну Ічкерію, ми побачимо з вами вільний Татарстан, ми побачимо з вами Крим у складі України. Це буде обов'язково за нашого життя", - сказав він.
Чеченську республіку Ічкерію проголосили в 1991 році на частині території колишньої Чечено-Інгушської Автономної Республіки у складі СРСР. Через кілька років це спровокувало першу і другу чеченські війни між Росією і Ічкерією, за підсумками яких над Чечнею була встановлена влада Кремля.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Відомий американський історик з Університету Південної Флориди Корнеліс "Кіс" Боттерблюм заявив, що Росія займає занадто велику територію. І це, швидше за все, стане фактором її розколу.
- "Наприклад, якщо Татарстан або Республіка Комі оголосять про незалежність і отримають право діяти на власний розсуд. Але враховуючи те, що росіяни розселилися по РФ, це буде важко зробити", - вважає Боттерблюм.