"Мы увидим свободную Ичкерию и Крым в составе Украины" - Данилов

Алексей Данилов / УНИАН

Уже нынешнее поколение людей сможет увидеть свободную Ичкерию [Чечню - Главред], свободный Татарстан и Крым в составе Украины. Об этом заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ.

"Мы не знаем, что будет происходить в России. Я могу с уверенностью сказать — и уже неоднократно об этом говорил, — что мы увидим с вами свободную Ичкерию, мы увидим с вами свободный Татарстан, мы увидим с вами Крым в составе Украины. Это будет обязательно при нашей жизни", — сказал он.

Чеченскую Республика Ичкерию провозгласили в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской Автономной Республики в составе СССР. Через несколько лет это спровоцировало Первую и Вторую чеченские войны между Россией и Ичкерией, по итогам которых над Чечней была установлена власть Кремля.

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