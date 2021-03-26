"Мы увидим свободную Ичкерию и Крым в составе Украины" - Данилов

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов высказался в оптимистическом ключе по поводу возвращения полуострова Крым под контроль властей Украины.
Уже нынешнее поколение людей сможет увидеть свободную Ичкерию [Чечню - Главред], свободный Татарстан и Крым в составе Украины. Об этом заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ.
"Мы не знаем, что будет происходить в России. Я могу с уверенностью сказать — и уже неоднократно об этом говорил, — что мы увидим с вами свободную Ичкерию, мы увидим с вами свободный Татарстан, мы увидим с вами Крым в составе Украины. Это будет обязательно при нашей жизни", — сказал он.
Чеченскую Республика Ичкерию провозгласили в 1991 году на части территории бывшей Чечено-Ингушской Автономной Республики в составе СССР. Через несколько лет это спровоцировало Первую и Вторую чеченские войны между Россией и Ичкерией, по итогам которых над Чечней была установлена власть Кремля.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Известный американский историк из Университета Южной Флориды Корнелис "Кис" Боттерблюм заявил, что Россия занимает слишком большую территорию. И это, скорее всего, станет фактором ее раскола.
- "Например, если Татарстан или Республика Коми объявят о независимости и получат право действовать по собственному усмотрению. Но учитывая то, что русские расселились по РФ, это будет трудно сделать", - считает Боттерблюм.