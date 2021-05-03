На Чернігівщині п'яний іноземець наїхав на велосипедисток та втік

У Чернігівській області загинула велосипедистка

Сьогодні, 3 травня, у Городні Чернігівської області водій вантажівки збив двох велосипедисток, одна з жінок померла, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

"Поліція затримала водія вантажного автомобіля, який вночі 3 травня у Городні наїхав на двох велосипедисток, які рухалися в попутному напрямку. Від отриманих тілесних ушкоджень одна з них померла", - йдеться в повідомленні.

Автомобіль наїхав на двох 33-річних місцевих жінок і зник. Медики доставили їх до центральної районної лікарні в Городні. Правоохоронці виявили уламки від вантажного автомобіля та два велосипеди з ушкодженнями. Сліди від коліс свідчили про те, що транспортний засіб рухався в напрямку державного кордону до пункту пропуску Сеньківка.

"На пошуки водія були орієнтовані всі наряди Чернігівського районного управління поліції, встановлені поліцейські пости. У цей момент від прикордонників Чернігівського загону надійшла інформація, що через пункт пропуску Сеньківка залишити межі країни іноземець намагається на вантажному авто з характерними для ДТП ушкодженнями. Прикордонники затримали водія до приїзду правоохоронців", - додали в поліції.

Тест на стан алкогольного сп'яніння показав, що в організмі 36-річного іноземця було 0,9 проміле алкоголю.

читайте такожГеращенко розкрив деталі про винуватця ДТП, в якому загинула дівчина

Порушено кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило смерть людини (ч.3 ст. 286-1 КК). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Зараз з водієм проводяться слідчі дії.