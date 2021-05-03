На Черниговщине пьяный иностранец наехал на велосипедисток и скрылся

В Черниговской области погибла велосипедистка

Сегодня, 3 мая, в Городне Черниговской области водитель грузовика сбил двух велосипедисток, одна из женщин скончалась, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Полиция задержала водителя грузового автомобиля, который ночью 3 мая в Городне наехал на двух велосипедисток, которые двигались в попутном направлении. От полученных телесных повреждений одна из них скончалась", - говорится в сообщении.

Автомобиль наехал на двух 33-летних местных женщин и скрылся. Медики доставили их в центральную районную больницу в Городне. Правоохранители обнаружили обломки от грузового автомобиля и два велосипеда с повреждениями. Следы от колес свидетельствовали о том, что транспортное средство двигалось в направлении государственной границы до пункта пропуска Сеньковка.

"На поиски водителя были ориентированы все наряды Черниговского районного управления полиции, установлены полицейские посты. В этот момент от пограничникам Черниговского отряда поступила информация, что через пункт пропуска Сеньковка покинуть пределы страны иностранец пытается на грузовом авто с характерными для ДТП повреждениями. Пограничники задержали водителя до приезда правоохранителей", - добавили в полиции.

Тест на состояние алкогольного опьянения показал, что в организме 36-летнего иностранца было 0,9 промилле алкоголя.

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Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 286-1 УК). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас с водителем проводятся следственные действия.