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В России в ДТП погибли девочки-спортсменки: главные подробности

30 апреля 2021, 19:26

ДТП в Ставропольском крае сегодня унесло пять жизней. Сначала появилась информация о большем количестве погибших.

В России в аварию попал автобус с детьми-спортсменами, есть жертвы
В РФ в аварию попал автобус с детьми-спортсменами, есть жертвы / t.me/Lshot

В пятницу, 30 апреля, в Ставропольском крае Российской Федерации попал в ДТП микроавтобус, в котором с соревнований в сопровождении взрослых ехали дети-спортсмены. В результате аварии, по предварительным сведениям, погибли шестеро детей, а 12 пассажиров – пострадали.

ДТП в России сегодня произошло на трассе Астрахань – Ставрополь, столкнулись три машины, в частности, грузовик и микроавтобус, пишет ТАСС со ссылкой на сведения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

В микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу – 13 девочек, 2008 года рождения, и их тренер. В салоне также находилась племянница водителя, сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на сведения администрации Волгоградской области РФ.

Местные власти добавили, что дети учились в волгоградской школе олимпийского резерва №2.

В Telegram LIFE SHOT говорится, что все жертвы – воспитанницы этой школы.

По сведениям ГИБДД, дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования в сопровождении четырех взрослых.

В Волгоградской областной федерации баскетбола утверждают, что соревнования, на которые ехала команда, ни с кем не были согласованы.

"...по устному запрету федерации, детским спортивным командам запрещено передвигаться на маршрутках – только железнодорожным транспортом или самолетом. Да и заявку спортшкола не подавала", – выяснили журналисты.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что погибли пятеро детей, а девять человек – госпитализированы, пишет ТАСС в Telegram.

Смертельное ДТП в России – подробности

Предварительно известно, что за несколько секунд до аварии легковушка попыталась обогнать микроавтобус, а навстречу ей двигался КамАЗ, груженный асфальтом.

Водитель легкового авто якобы не успел вернуться в свой ряд, задел по касательной грузовик, а тот опрокинулся на микроавтобус.

В РФ в ДТП попал автобус с детьми-спортсменами, есть жертвы
В России в ДТП попал автобус с детьми-спортсменами, есть жертвы / t.me/Lshot
В РФ в аварию попал автобус с детьми-спортсменами, есть жертвы
В России в аварию попал автобус с детьми-спортсменами, пять жертв / t.me/Lshot

Водитель КамАЗа утверждает, что не помнит, как врезался в микроавтобус, узнал Telegram-канал Mash.

Уже стали известны возможные причины смертельной аварии.

ДТП на Ставрополье – предварительные причины:

  • По сведениям краевого управления ГИБДД, дети погибли из-за того, что на микроавтобус на повороте опрокинулся грузовик и придавил пассажиров, сообщает Интерфакс.
  • В Главном управлении МВД считают, что авария могла произойти из-за неудачного обгона.

В частности, начато дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России – Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

За такое правонарушение суд может приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет или лишить свободы на семь лет. Также грозит лишение права заниматься определенной деятельностью на протяжении трех лет.

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