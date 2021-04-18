В России подросток устроил ДТП с пятью жертвами: главные подробности

В РФ авто, за рулем которого был подросток, попало в аварию, много жертв / Скриншот

В городе Новочеркасск Ростовской области России машина, за рулем которой находился парень, 2007 года рождения, попала в аварию. В результате ДТП погибли пять человек. Всего в авто находились шесть человек. В Сети появилась информация, что до аварии подросток-водитель гнал на красный сигнал светофора.

После аварии выжил один пострадавший и попал в реанимации, пишет ТАСС со ссылкой на сведения Главного управления МВД в Ростовской области.

По сведениям отдела пропаганды управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по региону, ДТП в Новочеркасске случилось в Машиностроительном переулке в районе дома №4 около 04:30 – авто Hyundai Accent врезалось в дерево.

Предварительно установлено, что все жертвы аварии – несовершеннолетние, их личности устанавливали.

В мэрии Новочеркасска сообщили, что в аварии пострадал ребенок, и его состояние оценивалось как средней тяжести.

Смертельная авария в Новочеркасске – видео с места трагедии

За рулем иномарки находился парень, которому накануне исполнилось 14 лет, есть предположение, что в авто были его друзья, с которыми он отмечал день рождения, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"…В момент автоаварии с ним в машине находились трое мальчиков 13-15 лет, а также две девочки 14-15 лет. Выжил только один 15-летний пассажир…", – поделился собеседник.

Telegram-канал Mash узнал, что водитель-подросток сильно превышал скорость и ехал на красный.

Полиция начала дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ – Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Согласно законодательству, к уголовной ответственности могут привлечь граждан, которые уже достигли 16-летнего возраста. За детей, которым еще нет 16-ти, ответственность несут родители.

Напомним, в России можно начинать водить машину после достижения 18-летия – в этом возрасте выдают права категории В.