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Победительница Холостяка попала в аварию

26 января 2021, 18:06

Блогерка Даша Улянова, которая покорила сердце Максима в юбилейном сезоне шоу Холостяк, рассказала о неприятном инциденте.

Даша Улянова
Даша Улянова

Победительница 10 сезона шоу Холостяк Даша Улянова показала в соцсети, что во вторник попала в аварию - кто-то "стукнул" ее сзади так, что осталась вмятина на внедорожнике.

Даша опубликовала фото своего внедорожника в сториз Instagram, и отметила, что "Утро бывает разным".

В то же время, она показала фото своего песика, который смешно сделал удивленно-обреченное выражение, и отметила, что у нее такой весь день.

Как известно, Максим на шоу Холостяк предпочел эмоциональную Дашу страстной Дане. Но как оказалось на постшоу проекта, отношения Макса и Даши не прошли проверку временем.

Как ранее сообщал Главред, знаменитому украинскому исполнителю Олегу Виннику стало плохо прямо перед съемками.

холостяк новости шоу бизнеса Даша Улянова
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