Олегу Виннику стало плохо на съемках

Во время съемок шоу Маска Олегу Виннику вызывали медиков.
После очередного выпуска шоу Маска, стало известно, что под образом киберпанка Буйвола скрывался популярный украинский певец Олег Винник. Артист настолько замаскировал свой голос, что зрители и звездные детективы проекта были в шоке, когда Буйвол снял с себя маску.
Однако, как сообщает издание Viva, за кулисами певец признался, что из-за огромного веса костюма находиться в нем было достаточно сложно. Наа съемках Олегу Виннику вызывали врачей.
"Думаю, одна лишь голова моего Буйвола весит около 10 кг, – говорит Олег Винник. – Перед съемками меня предупредили: "Олег, вы пока не напрягайтесь, отдохните, ведь в костюме будет непросто, там тяжелая голова". Когда я пересматривал шоу в других странах, уже слышал об этом, но думал, что преувеличивают, и все нужно делить на три. Но когда мне помогли одеться, понял, что это намного сложнее, чем я мог представить".Читайте такжеГолос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания
Находиться в объемных костюмах участникам проекта действительно очень непросто. Хотя дизайнеры и создали систему кондиционирования воздуха внутри, вес некоторых элементов дает о себе знать.
Но, несмотря на все предосторожности, Олегу Виннику стало плохо прямо перед выходом на сцену.
"Периодически ущемляются корешки нервных окончаний в области поясницы. Это связано с нагрузкой на спину и физическим ходом, потому что когда долго находишься на сцене, ты не можешь держать осанку, – прокомментировал медик, который присутствовал на съемках. – Во-первых, дополнительный вес, во-вторых, осанка. Мы использовали противоотечные и обезболивающие препараты, на фоне чего ему стало лучше".
Олегу Виннику стало легче через полчала - тогда он смог вернуться на площадку, и съемки были возобновлены.
Напомним, что в субботу 30 января, он снова появится на шоу, вместе с детективами проекта Маска.