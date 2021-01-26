Олегу Виннику стало плохо на съемках

Олег Винник / УНИАН

После очередного выпуска шоу Маска, стало известно, что под образом киберпанка Буйвола скрывался популярный украинский певец Олег Винник. Артист настолько замаскировал свой голос, что зрители и звездные детективы проекта были в шоке, когда Буйвол снял с себя маску.

Однако, как сообщает издание Viva, за кулисами певец признался, что из-за огромного веса костюма находиться в нем было достаточно сложно. Наа съемках Олегу Виннику вызывали врачей.

"Думаю, одна лишь голова моего Буйвола весит около 10 кг, – говорит Олег Винник. – Перед съемками меня предупредили: "Олег, вы пока не напрягайтесь, отдохните, ведь в костюме будет непросто, там тяжелая голова". Когда я пересматривал шоу в других странах, уже слышал об этом, но думал, что преувеличивают, и все нужно делить на три. Но когда мне помогли одеться, понял, что это намного сложнее, чем я мог представить".Читайте такжеГолос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания

Олег Винник / канал Украина

Находиться в объемных костюмах участникам проекта действительно очень непросто. Хотя дизайнеры и создали систему кондиционирования воздуха внутри, вес некоторых элементов дает о себе знать.

Но, несмотря на все предосторожности, Олегу Виннику стало плохо прямо перед выходом на сцену.

"Периодически ущемляются корешки нервных окончаний в области поясницы. Это связано с нагрузкой на спину и физическим ходом, потому что когда долго находишься на сцене, ты не можешь держать осанку, – прокомментировал медик, который присутствовал на съемках. – Во-первых, дополнительный вес, во-вторых, осанка. Мы использовали противоотечные и обезболивающие препараты, на фоне чего ему стало лучше".

Олегу Виннику стало легче через полчала - тогда он смог вернуться на площадку, и съемки были возобновлены.

Напомним, что в субботу 30 января, он снова появится на шоу, вместе с детективами проекта Маска.