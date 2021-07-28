На Чернівці обрушилася стихія: підтоплені вокзал та багато вулиць

На Чернівці обрушилася злива / Wallbox.ru

У середу, 28 липня, Чернівці накрила потужна злива, яка підтопила приміщення вокзалу та територію навколо нього. У результаті негоди також постраждала й вулиця Богдана Хмельницького, пише місцеве видання Молодий буковинець.

Згідно з опублікованими відеозаписами, в результаті негоди був частково підтоплений залізничний вокзал Чернівців.

Відзначається, що працівникам доводилося самостійно ліквідувати наслідки вимітаючи воду в стічну яму посеред залу.

Зокрема, разом з вокзалом, через негоду постраждала і територія навколо будівлі.

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Також відомо, що потужна злива підтопила вулицю Богдана Хмельницького і частково вулицю Гагаріна.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валентина Віттрок говорила - в тому, що на багато країн Землі влітку 2021 року обрушилися природні катастрофи - повені, великі зливи, шторми і урагани - винна "вісь катастроф" – зіткнення місячних вузлів, Північного і Південного.

І воно позначає уявне протистояння двох злих і нерухомих зірок – Альдебарана і Антареса, які знаходяться в сузір'ях Тельця і Скорпіона.