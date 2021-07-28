УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц

28 июля 2021, 20:27
Прослушать новость
Остановить

Согласно опубликованным видеозаписям, в результате непогоды был частично подтоплен железнодорожный вокзал Черновцов.

погода_ливень_дождь_капли
На Черновцы обрушился ливень / Wallbox.ru

В среду, 28 июля, Черновцы накрыл мощный ливень, который подтопил помещение вокзала и территорию вокруг него. В результате непогоды также пострадала и улица Богдана Хмельницкого, пишет местное издание Молодой буковинец.

Согласно опубликованным видеозаписям, в результате непогоды был частично подтоплен железнодорожный вокзал Черновцов.

Отмечается, что работникам приходилось самостоятельно ликвидировать последствия выметая воду в сточную яму посреди зала.

В частности, вместе с вокзалом, из-за непогоды пострадала и територия вокруг здания.

Читайте такжеНепогода уже на Одесчине: регион засыпало градом

Реклама

Также известно, что мощный ливень подтопил улицу Богдана Хмельницкого и частично улицу Гагарина.

Напомним, ранее астропсихолог Валентина Виттрок говорила - в том, что на многие страны Земли летом 2021 года обрушились природные катастрофы – наводнения, крупные ливни, штормы и ураганы - виновата "ось катастроф" – столкновение лунных узлов, Северного и Южного.

И оно обозначает воображаемое противостояние двух злых и неподвижных звезд – Альдебарана и Антареса, которые находятся в созвездиях Тельца и Скорпиона.

дождь Погода в Украине новости Черновцов
Сейчас вы просматриваете новость «На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинамДень ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам Почти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с АффлекомПочти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком "Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду"Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал датыОт жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным теломЗвезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом

Последние новости

21:15

"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье

21:12

Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса Видео

20:40

В Луцке умер знаменитый украинский футболист Видео

20:27

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц Видео

20:23

Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием Видео

Реклама
20:17

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки Видео

19:56

Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта Видео

19:54

В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта Видео

19:45

Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС мнение

19:24

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов Видео

19:18

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:06

В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье Видео

19:03

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

18:35

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Фото Видео

18:28

Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти Видео

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Реклама
17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:13

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

16:29

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

15:39

На Прикарпатье на частный дом упал самолет: СМИ сообщают о гибели легендарного летчика Табанюка Видео

15:29

Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

15:25

Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу" Видео

15:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

15:06

"Да, бля*ь. Вот дер*мо": пловчиха после золотой медали выматерилась в прямом эфире Видео

15:06

Зеленский готовится к осени мнение

14:54

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

Реклама
14:33

Замглавы Одесской таможни Пудрик опроверг информацию о начале работы в Госпотребслужбе

14:25

Названы "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать Видео

14:23

"Когда подонки нажрутся": экс-глава Минздрава сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими опытами Видео

14:15

Что такое волатильность и как она поможет увеличить доход

14:14

Тимошенко о результатах децентрализации: в громадах по всей Украине строят сотни социальных объектов

14:09

Мощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению Крыма Видео

14:03

"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ Видео

13:40

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

13:20

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" актуально

13:13

На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять