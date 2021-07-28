На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц

На Черновцы обрушился ливень / Wallbox.ru

В среду, 28 июля, Черновцы накрыл мощный ливень, который подтопил помещение вокзала и территорию вокруг него. В результате непогоды также пострадала и улица Богдана Хмельницкого, пишет местное издание Молодой буковинец.

Согласно опубликованным видеозаписям, в результате непогоды был частично подтоплен железнодорожный вокзал Черновцов.

Отмечается, что работникам приходилось самостоятельно ликвидировать последствия выметая воду в сточную яму посреди зала.

В частности, вместе с вокзалом, из-за непогоды пострадала и територия вокруг здания.

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Также известно, что мощный ливень подтопил улицу Богдана Хмельницкого и частично улицу Гагарина.

Напомним, ранее астропсихолог Валентина Виттрок говорила - в том, что на многие страны Земли летом 2021 года обрушились природные катастрофы – наводнения, крупные ливни, штормы и ураганы - виновата "ось катастроф" – столкновение лунных узлов, Северного и Южного.

И оно обозначает воображаемое противостояние двух злых и неподвижных звезд – Альдебарана и Антареса, которые находятся в созвездиях Тельца и Скорпиона.