По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней

Цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней / 1zoom.ru

Цена на черешню в Украине на сегодня самая высокая в Европе: купить черешню можно в ценовом диапазоне от 120 до 200 гривен за килограмм.

Фермеры уже предупредили украинцев об угрозе исчезновения урожая, говорится в сюжете ТСН. Большая часть (80%) урожая уже погублена дождями, надежды остались лишь на поздние сорта.

Под угрозой исчезновения с прилавков в этом году также оказались абрикосы и сливы. Эти ягоды также очень плохо переносят частые дожди.

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Ранее экономист Олег Пендзин уже предупреждал о росте цены на вишню, черешню, абрикос и сливы.

"Я думаю, в этом году цены на косточковые будут выше уровня прошлого года. Возможно, цена будет плюс 15% на общую стоимость всей продовольственной корзины, в том числе косточковых ягод и фруктов", – цитирует ГолосUA Пендзина.

Напомним, эксперт объяснила, почему в Украине огромные цены на черешни: за одну ягоду – 7 гривен. Стоимость черешни в Киеве будет снижаться, поделились продавцы.

Отметим, что в начале сезона любые ягоды продают по максимальной цене.