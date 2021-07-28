УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов

28 июля 2021, 19:24
Прослушать новость
Остановить

С учетом нынешней ситуации, говорят специалисты, и украинцам, и прочим жителям Земли только нужно готовиться к все более и более опасным катаклизмам.

Почему Украину и мир трясет от катаклизмов/ ua.depositphotos.com

Погода в Украине и мире ежегодно все больше удивляет людей — температура воздуха продолжает подниматься, ливни регулярно приводят к наводнениям, а о привычные календарные времена категорически сдвинулись. Как сообщает портал ТСН со ссылкой на экспертов, причина в том, что планета сотрясается в пароксизмах климатического кризиса.

С учетом нынешней ситуации, говорят специалисты, и украинцам, и прочим жителям Земли только нужно готовиться к более опасным катаклизмам в предстоящие десятилетия. К примеру, заместитель исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Джойс Мсуя считает, что пандемия COVID-19 стала предупреждением о том, что ситуация может еще больше ухудшиться, если земляне не изменят свое поведение.

Предупреждают ученые и о большем количестве опасных болезней, таких как малярия и лихорадка Денге, поскольку комары, которые переносят возбудитель, смогут жить на больших территориях. Более распространенной станет и аллергия, потому что из-за изменений климата периоды цветения растений удлиняются, что увеличивает количество пыльцы.

Кроме того, влияние климатических изменений может нарушать ряд прав человека — от прав на воду и пищу, к правам на надлежащее жилье. К примеру, жители Маршалловых островах в Тихом океане уже сейчас регулярно страдают от наводнений, которые разрушают их дома и лишают их возможности к существованию.

Повышение температуры влияет и на урожайность. Уже сейчас в Украине заморозки и дожди весной, а после − безжалостная жара летом уничтожили урожай фруктов и ягод. Те же , что остались, продают по заоблачным ценам. И такая тенденция, предупреждают эксперты, будет только усиливаться. Что и приведет к недоеданию, а после − к серьезным проблемам со здоровьем.

Реклама

Читайте такжеРазрушительное наводнение в Германии: большая вода спровоцировала экологическую катастрофу

Напомним, ранее астропсихолог Валентина Виттрок говорила - в том, что на многие страны Земли летом 2021 года обрушились природные катастрофы – наводнения, крупные ливни, штормы и ураганы - виновата "ось катастроф" – столкновение лунных узлов, Северного и Южного.

И оно обозначает воображаемое противостояние двух злых и неподвижных звезд – Альдебарана и Антареса, которые находятся в созвездиях Тельца и Скорпиона.

наука здоровье Погода в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1Юля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1 Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордахАтака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальникеФиналистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике Астролог назвал топ-3 самых умных знака ЗодиакаАстролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака

Последние новости

19:45

Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС

19:24

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов Видео

19:18

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

19:06

В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье Видео

19:03

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

Реклама
18:35

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Фото Видео

18:28

Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти Видео

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:13

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

Реклама
16:29

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

15:39

На Прикарпатье на частный дом упал самолет: СМИ сообщают о гибели легендарного летчика Табанюка Видео

15:29

Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

15:25

Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу" Видео

15:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

15:06

"Да, бля*ь. Вот дер*мо": пловчиха после золотой медали выматерилась в прямом эфире Видео

15:06

Зеленский готовится к осени мнение

14:54

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

14:33

Замглавы Одесской таможни Пудрик опроверг информацию о начале работы в Госпотребслужбе

14:25

Названы "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать Видео

14:23

"Когда подонки нажрутся": экс-глава Минздрава сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими опытами Видео

14:15

Что такое волатильность и как она поможет увеличить доход

14:14

Тимошенко о результатах децентрализации: в громадах по всей Украине строят сотни социальных объектов

14:09

Мощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению Крыма Видео

14:03

"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ Видео

13:40

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

Реклама
13:20

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" актуально

13:13

На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров Видео

13:02

Родила прямо в купе: в поезде Киев – Ужгород появился на свет ребенок

12:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

12:45

Дети играли в гестапо: в Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику

12:27

Мисс-Украина Анастасия Суббота объявила о беременности эротичной фотосессией

12:24

Уступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу Видео

12:02

Киев готовится к новому локдауну: власти составляют списки на спецпропуска в транспорт

11:38

Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021

11:37

Повышение ставки НБУ поможет в борьбе с растущей инфляцией – эксперт

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять