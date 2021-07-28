Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов

Почему Украину и мир трясет от катаклизмов/ ua.depositphotos.com

Погода в Украине и мире ежегодно все больше удивляет людей — температура воздуха продолжает подниматься, ливни регулярно приводят к наводнениям, а о привычные календарные времена категорически сдвинулись. Как сообщает портал ТСН со ссылкой на экспертов, причина в том, что планета сотрясается в пароксизмах климатического кризиса.

С учетом нынешней ситуации, говорят специалисты, и украинцам, и прочим жителям Земли только нужно готовиться к более опасным катаклизмам в предстоящие десятилетия. К примеру, заместитель исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Джойс Мсуя считает, что пандемия COVID-19 стала предупреждением о том, что ситуация может еще больше ухудшиться, если земляне не изменят свое поведение.

Предупреждают ученые и о большем количестве опасных болезней, таких как малярия и лихорадка Денге, поскольку комары, которые переносят возбудитель, смогут жить на больших территориях. Более распространенной станет и аллергия, потому что из-за изменений климата периоды цветения растений удлиняются, что увеличивает количество пыльцы.

Кроме того, влияние климатических изменений может нарушать ряд прав человека — от прав на воду и пищу, к правам на надлежащее жилье. К примеру, жители Маршалловых островах в Тихом океане уже сейчас регулярно страдают от наводнений, которые разрушают их дома и лишают их возможности к существованию.

Повышение температуры влияет и на урожайность. Уже сейчас в Украине заморозки и дожди весной, а после − безжалостная жара летом уничтожили урожай фруктов и ягод. Те же , что остались, продают по заоблачным ценам. И такая тенденция, предупреждают эксперты, будет только усиливаться. Что и приведет к недоеданию, а после − к серьезным проблемам со здоровьем.

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Напомним, ранее астропсихолог Валентина Виттрок говорила - в том, что на многие страны Земли летом 2021 года обрушились природные катастрофы – наводнения, крупные ливни, штормы и ураганы - виновата "ось катастроф" – столкновение лунных узлов, Северного и Южного.

И оно обозначает воображаемое противостояние двух злых и неподвижных звезд – Альдебарана и Антареса, которые находятся в созвездиях Тельца и Скорпиона.