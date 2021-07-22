"Ось катастроф": почему планета Земля содрогается от катаклизмов

Почему планета Земля содрогается от катаклизмов / ua.depositphotos.com

На многие страны Земли летом 2021 года обрушились природные катастрофы – наводнения, крупные ливни, штормы и ураганы. Как утверждает астропсихолог Валентина Виттрок, во всем виновата "ось катастроф" – столкновение лунных узлов, Северного и Южного, сообщает ТСН.

Как объясняет астропсихолог, данное понятие − весьма условно. И оно обозначает воображаемое противостояние двух злых и неподвижных звезд – Альдебарана и Антареса, которые находятся в созвездиях Тельца и Скорпиона.

Сами по себе эти планеты особой опасности не представляют, но если какая-то планета Солнечной системы пересекает эту ось, то она переходит в активное состояние. Такое столкновение приводит к запуску кармических и фатальных процессов – природных и техногенных катастроф. Человек обычно не может противостоять тому, что начинает происходить.

Виттрок говорит, что в истории человечества были громкие катастрофы, которые происходили именно во время пересечения "оси". К примеру, гибель легендарного парохода "Титаника" в начале XX века произошла в то время, когда ось пересекла планета Нептун, которая отвечает за водную стихию. Чернобыльская катастрофа в 1986 году произошла во время пересечения оси Сатурном, планетой, которая отвечает за стихию земли.

По прогнозу астрологов, по "оси катастроф" в конце декабря 2021 года будет проходить Марс. Это продлится несколько дней, но Марс – агрессивная и воинственная планета, поэтому могут быть очень серьезные последствия для человечества.

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Поэтому Виттрок не рекомендует в вышеуказанный период отправляться на берега речек, озер и морей. Кроме того, крайне нежелательно путешествовать воздушным и водным транспортом и ни в коем случае нельзя превышать скорость на дорогах.

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Напомним, ранее после мощного наводнения, спровоцированного проливными дождями, на западе Германии произошел разлив нефти.

Сообщается, что из-за наводнения в местную реку и водохранилище, кроме нефти, попали и другие вредные вещества. На данный момент эксперты собирают пробы воды и воздуха, чтобы установить концентрацию вредных веществ.